Siracusa, intervento della Polizia in via Filisto: in 2 denunciati per ricettazione

Dovranno rispondere di ricettazione: di tratta di un 27enne e un 46enne, sorpresi mentre sistemavano su un'auto in via Filisto, a Siracusa, 7 confezioni di tonno ( per un totale di 63 scatolette) e una confezione di mangime per cani dei quali non hano saputo spiegare la provenienza.

I poliziotti erano stati allertati perché poco prima da un supermercato di via dell'Olimpiade dove un giovane aveva minacciato il cassiere e si era allontanato.

Nel corso della perquisizione dell'auto, gli agenti hanno anche rinvenuto oggetti atti allo scasso e, per questo il 46enne, che era alla guida, è stato denunciato.