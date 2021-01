Siracusa, trovato in possesso di droga: passa dai domiciliari al carcere

Passa dai domiciliari al carcere Giuseppe Di Maria, il 53enne raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa.

Il 12 gennaio scorso l'uomo era stato sorpreso in possesso di 21 grammi di cocaina e 1 di marijuana, 260 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi, nel corso di un blitz che gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato alla Mazzarrona.

Nell’immediatezza, Di Maria è stato ricollocato agli arresti domiciliari e, successivamente, in sede di convalida dell’arresto, il Gip ha disposto la custodia cautelare nel carcere di Cavadonna.