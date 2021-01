Villaggio per lavoratori stagionali a Cassibile, interrogazione di Rossana Cannata

Il nuovo arrivo dei lavoratori stagionali a Cassibile e la possibile nascita di una nuova baraccopoli al centro di un'interrogazione della deputata regionale di Fdi, Rossana Cannata al presidente della Regione, agli assessori regionali delle Autonomie Locali, della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro e della Salute.

Tutto nasce dall’ordinanza con cui il sindaco di Siracusa il 7 gennaio scorso ha destinato provvisoriamente un’area di proprietà comunale, inserita nel progetto di attrezzamento del campo lavoratori stagionali di Cassibile fino al 30 settembre, area che ricade all’interno del centro abitato.

Cannata chiede pertanto quali iniziative si intendano rappresentare al governo nazionale per gestire l’imminente arrivo migratorio stagionale e per garantire sicurezza e di assistenza socio igienico sanitari agli abitanti di Cassibile, in considerazione della emergenza sanitaria in atto, oltre ovviamente con riguardo al pericolo per la salute dei medesimi migranti;

L'altra richiesta riguarda se e quali provvedimenti o interventi il governo regionale intende adottarea seguito della petizione popolare promossa dai residenti contro il villaggio che si avvia a nascere a Cassibile.