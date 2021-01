Il Consiglio dei ministri approva il nuovo Decreto anti Covid

Dal Cdm nuove misure anti-Covid. Resta lo stop agli spostamenti fra Regioni. Dal 16 gennaio al 5 marzo 2 persone possono spostarsi una volta al giorno verso un'altra casa privata abitata. Proroga Stato d'Emergenza al 30 aprile. Istituita un'area bianca (rischio basso, 50 contagi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive) in cui non si applicano le misure restrittive previste nei Dpcm.

Istituita anche una piattaforma informativa nazionale per la distribuzione e il tracciamento delle dosi vaccinali e dei materiali necessari.