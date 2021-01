Augusta, misure straordinarie di prevenzione dei contagi: l'ordinanza del sindaco

Misure di contenimento del covid adottate anche dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare che, attraverso un'ordinanza, decide di agire concretamente.

"Gennaio e febbraio sono mesi importanti - ha detto Di Mare -ed è arrivato il momento che i sacrifici li facciamo tutti. I contagi seppur in crescita non hanno un aumento considerevole, oggi 123, ma - ha aggiunto - ho sentito forte l'obbligo di prevenire il peggioramento della situazione".

Da qui misure straordinarie decise in un'ottica di prevenzione in 9 punti, che non escludono ulteriori interventi: autorizzare il mercato del giovedì solo per gli operatori alimentari con l’aumento della distanza tra una bancarella e l’altra; gli operatori mercatali saranno obbligati a mettere a disposizione dei clienti l'igienizzante; divieto di stazionamento nelle vie e piazze, e anche sulle panchine pubbliche. Vietato anche consumare i pasti e bevande acquistati con la modalità dell’asporto nel raggio di 50 metri da bar, pub e ristoranti. I gestori dei supermercato dovranno garantire il corretto afflusso dei clienti; chiusa la biblioteca comunale, i giardini e i parchi pubblici.

"Misure necessarie - ha concluso il primo cittadino - non possiamo permetterci di diventare zona rossa".