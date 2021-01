Solarino, 2 positivi al Comune: uffici chiusi fino a domani

Due casi positivi tra i dipendenti del Comune di Solarino.

Ragion per cui il sindaco Sebastiano Scorpo ha disposto, attraverso un'ordinanza contingibile ed urgente, la chiusura degli uffici comunali per oggi, mercoledì 13, e per domani giovedì 14, con contestuale sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti.

Gli uffici riapriranno venerdì.