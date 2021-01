Rosolini, 15 positivi ma il sindaco chiude le piazze in via preventiva

Sono 15 (+2)ad oggi i positivi a Rosolini con un tasso di prevalenza del 7%. Una situazione, non preoccupante, ma alla quale il sindaco vuole comunque mettere un punto, intervenendo in via preventiva.

Incatasciato ha, infatti, emesso un'ordinanza che dispone la chiusura della Villetta comunale Cultrera e di piazza 24 maggio, oltre che il divieto di stazionamento nei tradizionali luoghi di ritrovo dei giovani come piazza Sara Adamo, piazza Grnce, piazza Petrolo, la scalinata della Madonna del buon consiglio e piazza Beninato.