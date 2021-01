Noto, controllo del territorio: rinvenuti attrezzi da lavoro rubati

Servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito del Progetto Fiducia, lunedì e martedì scorsi, a Noto.

I poliziotti hanno operato in tutto il centro storico e principalmente nel quartiere di via Platone.

Nel complesso sono state controllate 150 persone e 60 veicoli e quattro mezzi sono stati sequestrati. Sono state elevate sanzioni amministrative per 10.000 euro e sono stati controllati 15 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale.

Infine, nel corso dei controlli in via Sonnino, nella zona rupestre in prossimità delle case popolari, sono stati trovati, occultati all’interno di un sacco di juta, alcuni attrezzi da lavoro. una smerigliatrice, un flex, un’impastatrice per cemento, una motozappa, risultati rubati. La refurtivaè stata posta sotto sequestro.

Da qui l'appello rivolto ai proprietari di attrezzi da lavoro che hanno subito un furto a rivolgersi al Commissariato di Noto per l’eventuale restituzione.