Siracusa, controlli anticovid: elevate una decina di sanzioni

Sono una decina le sanzioni elevate dalla Polizia nel corso dei controlli sul rispetto delle norme anticovid. Sono stati pattugliati alcuni luoghi della città dove maggiormente si creano assembramenti.

In particolare sono stati riscontrati gruppi di persone in Via Santi Amato, in Piazza Santa Lucia e in Piazza Adda. E' stato notato, inoltre, un uso improprio dei dispositivi di protezione personali e un mancato rispetto del distanziamento sociale.

I controlli, effettuati in tutta la provincia, hanno anche consentito di denunciare e sanzionare persone che commettevano altre infrazioni: a Lentini, è stato denunciato un uomo di 35 anni trovato in possesso di un coltello e lo hanno sanzionato per il mancato rispetto delle regole anti covid.

A Pachino, a seguito di una lite in strada, due persone sono state denunciate per porto di oggetti atti ad offendere e sono state sanzionate perché si sono spostati dal Comune di Siracusa (Cassibile) a quello di Pachino, violando la normativa anti covid.