Siracusa, contagi in una struttura per anziani tra degenti e operatori

Una ventina tra anziani e operatori di una Rsa di Siracusa risultati positivi al covid.

La struttura è stata posta in isolamento e i positivi sono seguiti dal Dipartimento prevenzione dell'Asp attraverso le Usca. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Intanto è ormai prossima a partire la campagna vaccianale anticovid per le rsa che rientrano in questa prima fase che si concluderà a marzo, dopo di che si passerà alla fase 2.