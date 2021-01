Ponte di Cassibile, al via i lavori di consolidamento: dureranno un anno

Cominciati i lavori di consolidamento del ponte Cassibile.

Ne dà notizia il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s)che non manca di sottolineare il lungo tempo di attesa che c'è voluto per arrivare all'avvio dei lavori.

“Il ponte sulla statale 115, tra Cassibile e Avola - dichiara - verrà consolidato facendo ricorso alla più moderne tecniche ed a materiali duttili e resistenti, così da rinforzarlo e renderlo sicuro per molti anni senza doverlo abbattere e ricostruire. Non verrà modificata la forma e la geometria del manufatto di epoca fascista, come da prescrizioni della Soprintendenza".

I lavori dureranno circa un anno, ma sarà possibile percorrere il ponte a senso unico alternato con traffico regolato, nell'area di cantiere, da semafori.