Siracusa, reparto di Medicina dell'Umberto I: positivi 2 pazienti e un medico

Sono pienamente operativi i reparti di Medicina interna e di Geriatria dell'ospedale Umberto primo di Siracusa.

La precisazione arriva dal direttore del reparto Alfio Cimino: "Il reparto non è mai stato chiuso - afferma Cimino -. Nel momento in cui è stata accertata la positività di due pazienti che al tampone di ricovero erano risultati negativi - spiega Cimino - si è proceduto al loro trasferimento al reparto di competenza mentre un medico, risultato anch'esso positivo asintomatico, è stato posto in isolamento al proprio domicilio. Abbiamo immediatamente attivato le procedure previste comunicando alla Direzione sanitaria la momentanea sospensione di ricoveri, rientrata nella stessa giornata, per consentire la sanificazione dei locali e i controlli a pazienti e operatori che sono risultati negativi".