Moda gioielli: le principali tendenze protagoniste del 2021

I gioielli protagonisti del 2021

I gioielli saranno i veri protagonisti del 2021: tante e varie le tendenze di quest’anno come le maxi catene per impreziosire il collo in maniera cool e sexy. Affianco alle collane con maglie grosse, ci sono anche orecchini da donna concatenati dal design moderno e versatile, bracciali e addirittura eleganti cinture a catena, che fanno davvero la differenza in termini di outfit. Anche le pietre dure tornano di moda, perfette per adornare orecchini, anelli e collane. I colori perfetti saranno quelli con tonalità naturali, colori rilassanti e semplici da abbinare come il corallo, il verde, l’azzurro e l’ocra. Si può avere un assaggio di tutte le tendenze del momento tanto nei negozi online quanto nei punti vendita più forniti, ad esempio presso la gioielleria di Pisa a Milano dove sono esposte alcune delle marche di gioielli più note. Motivo vintage e un anche po’ retrò che torna di moda è il cammeo, ovvero una pietra o una gemma con sopra delle incisioni, solitamente ritraenti profili vittoriani. Il cammeo viene montato specialmente su orecchini, anelli e spille, un gioiello dalla bellezza senza tempo e dai colori pastello, come le nuance rosate o celesti.

Il grande ritorno del chocker e la moda del layering

Questo 2021 è davvero ricco di molte sorprese, tra queste c’è anche il ritorno di un gioiello vintage come il chocker e della moda del layering. Per chi non lo ricorda, il chocker è quella collana girocollo che andava tanto di moda negli anni ‘90, soprattutto in raso o velluto magari con un ciondolino a rifinirla. Oggi il collarino chocker è tornato di tendenza sulle passerelle delle ultime sfilate, come quello elegantissimo ad intreccio di Chanel. La collana girocollo vintage in stile minimal e classico sta prendendo strada invece grazie a quello presentato da Dior, mentre un po’ più trendy e aggressivo il chocker dorato di Ports 1961. Una varietà ampia di chocker all’ultima moda adatti da abbinare a qualsiasi stile e outfit. La moda del layering è l’arte di indossare più gioielli insieme, dando un tocco in più al proprio look, sovrapponendo i gioielli per uno stile di finto disordine. Ovviamente ci vuole buon gusto per riuscire a indossare i gioielli in questo modo, abbinando ad esempio tra loro catenine di diverse lunghezze, con ciondoli o perle colorate. Da non dimenticare i bracciali gioiello, da indossare in serie sempre allo stesso polso, magari mixando materiali diversi, come l’oro, l’argento o l’acciaio.

