Teamnetwork Albatro, arriva il terzino sinistro Alex Castillo

Alex Castillo, 31 anni, terzino sinistro italiano con origini dominicane, è un nuovo giocatore della Teamnetwork Albatro.

Il giocatore che arriva dall’Eppan, è arrivato ieri sera a Siracusa e svolgerà oggi il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.

“Alex Castillo è un giocatore di qualità e quantità, saprà dare alla squadra un contributo importante.” Lo presenta così coach Peppe Vinci che continua la preparazione in vista della ripresa della stagione agonistica. “I ragazzi stanno lavorando duramente e con tanta umiltà, - sottolinea il tecnico siracusano - leggo nei loro occhi la stanchezza di coloro che vogliono riscattarsi e raggiungere un obiettivo che meritano. Andiamo avanti nel nostro lavoro, saremo pronti alla ripresa. – aggiunge ancora - Sappiamo che Molteno e Merano (i recuperi del 25 e 28 gennaio ndr) sono due tappe importanti del nostro cammino, dopo inizieremo a tirare le somme di questa prima fase. La squadra deve giocare come sa fare, e soprattutto deve mettere in campo la mentalità di un team pronto e maturo, perché credo che il tempo delle mele è finito.”