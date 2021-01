Vaccini anticovid, nella prima fase presto anche gli operatori sanitari e socio-sanitari dei servizi domiciliari

Presto inseriti nel primo turno di somministrazione del vaccino anticovid anche gli operatori sanitari e socio-sanitari dei servizi domiciliari”.

A renderlo noto è il deputato regionale Giovanni Cafeo, che al riguardo ha ricevuto rassicurazioni dalla dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione, Maria Letizia Di Liberti, sull’emanazione di una circolare che certifichi il loro inserimento tra i beneficiari della vaccinazione già nella prima fase”.

“Grazie alla collaborazione istituzionale si è potuto finalmente colmare questa lacuna – conclude Cafeo – riuscendo a garantire maggiore sicurezza sia agli operatori, impegnati in un servizio prezioso e insostituibile, sia agli assistiti, soggetti fisicamente deboli ma per questo ancora più bisognosi di tutela e supporto”.