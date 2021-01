Siracusa, Giulia Guarino nuovo dirigente delle Volanti

E' la dott.ssa Giulia Guarino, trentanovenne, laureata in giurisprudenza con dottorato in teoria degli ordinamenti giuridici e abilitazione alla professione forense che sostituirà Francesco Bandiera a dirigere l'Upgsp. Bandiera è stato chiamato a ricoprire il prestigioso incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Caltanissetta.

Giulia Guarino ha diretto il Commissariato di Ortigia ed è stata funzionario addetto alla Squadra Mobile e all’Ufficio Immigrazione, incarichi nei quali si è distinta per l'impegno profuso.