Siracusa, tentato furto in un bar: bloccati 3 minori

Stavano provando a forzare la porta d'ingresso di un bar in via Crispi, quando è arrivata la Polizia.

I tre alla vbista della Volante hanno abbandonato gli arnesi atti allo scasso e sono fuggiti, ma sono stati immediatamente raggiunti e bloccati.

Condotti in Questura i tre, tutti minorenni e domiciliati in comunità, sono stati arrestati per tentato furto aggravato e condotti nel Centro di prima accoglienza di Catania.

Uno di loro è stato anche denunciato per porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere.