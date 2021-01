Augusta, detenzione e spaccio: 19enne ai domiciliari

E' stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio un 19enne di Augusta.

I Carabinieri hanno notato il giovane in via X Ottobre, attorniato un gruppo di coetanei. Accortosi della presenza dei Carabinieri, il ragazzo ha gettato alcuni involucri sotto un’auto in sosta, azione che non è sfuggita all’attenzione dei militari che prontamente lo hanno bloccato riuscendo a recuperare i 4 involucri di cui si era disfatto. All’interno sono state trovate circa 70 dosi già confezionate di marijuana, del peso complessivo di 90 grammi. Accanto agli involucri i militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione. Il 19enne è stato trovato in possesso di 395 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti frutto dell'attività di spaccio.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati mentre il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari.