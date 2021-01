Siracusa, evade i domiciliari e compie una rapina in gioielleria: incastrato dalle immagini di videosorveglianza

Dovrà rispondere di rapina un 36enne di Pachino, Vittorio Piazzese, che ieri mattina è stato raggiunto da una misura cautelare in carcere eseguita da agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pachino ed emessa dal Gip di Siracusa su richiesta della Procura della Repubblica.

A dicembre scorso, secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile e delle Volanti di Siracusa l'uomo sarebbe evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto, manomettendo il braccialetto elettronico e poi avrebbe compiuto una rapina ai danni di una gioielleria a Siracusa.

In quell'occasione l'uomo sarebbe entrato nell'esercizio commerciale con la scusa di volere acquistare dei preziosi, si faceva mostrare dei monili in oro e, improvvisamente, avrebbe estratto un coltello, facendosi consegnare dal proprietario 20 anelli per un valore di circa 12.000 euro e del denaro.

La visione e comparazione dei sistemi di videosorveglianza avrebbero consentito di identificare l'uomo attraverso un tatuaggio: Piazzese sarebbe stato individuato sia mentre violava i domiciliari che nell'attività commerciale.

Da qui la richiesta della misura cautelare in carcere avanzata dalla Procura al Gip.