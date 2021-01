"Maremonti" nel degrado, Base riformista del Pd: "Si intervenga"

Manutenzione e rifacimento del manto stradale della “Maremonti” sino al bivio Noto – Palazzolo Acreide, pulizia dei bordi della carreggiata e completamento dello svincolo autostradale Catania – Siracusa e del collegamento con Ragusa.

Queste le richieste che la Bse Riformista del Pd di Siracusa avanza a Stato, Regione e Libero Consorzio, che "attraverso la grande opportunità dei fondi del Recovery Fund - scrive il Coordinatore regionale di Base Riformista Sicilia del Pd, Paolo Amenta, Presidente provinciale del Partito Democratico siracusano - devono garantire un sistema viario e della mobilità efficiente e sicuro".

"L’arteria che serve ad unire la costa all’entroterra siracusano – continua Amenta – si trova al buio, con i bordi della gareggiata invasi in più punti da decine di discariche abusive con montagne di spazzatura e terriccio, in aggiunta ad una fitta vegetazione che non lascia trasparire i pochi guardrail esistenti. Una situazione di totale incuria e di degrado che mette sempre più a rischio chi vi transita.

Due pesi e due misure – sottolinea Amenta - considerato che subito dopo Canicattini Bagni, dall’incrocio per Noto e Palazzolo Acreide, la “Maremonti” diventa Strada Statale, la 287, ben curata, col tappetino rifatto recentemente, e in sicurezza, essendo affidata alle cure dell’Anas anziché del Libero Consorzio".