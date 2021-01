Lentini, elezioni amministrative: Baio "La scelta di Pd e di Articolo Uno apre una voragine nel centrosinistra"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Salvo Baio del Partito Democratico di Siracusa suIl'alleanza di Pd e Articolo Uno con pezzi di centrodestra:

"Il giornalista Silvio Breci, intervistando l'avvocato Rosario Lo Faro, ha provato a delineare la natura politica del Patto civico di Lentini, del quale Lo Faro è il candidato a sindaco. Il Patto civico, come tutti sanno, dice Breci, mette insieme pezzi di destra e di sinistra e precisamente il Partito democratico, Articolo Uno e la lista civica Per Lentini, che è espressione della destra.

Così distanti e così diversi, come faranno a governare Lentini, nel caso, per me improbabile, di vittoria? Il Patto, è il ragionamento di Lo Faro, non mette insieme nè parti di destra nè parti di sinistra nè di centro, ma cittadini, che probabilmente alle Politiche votano a sinistra o a destra, ma che "per la soluzione amministrativa e politica di Lentini sono espressione soltanto di loro stessi". Insomma, il Patto è un'alleanza di cittadini e non di partiti.

Ma se è così, che ci fa la lista Lentini operosa col doppio simbolo del Pd e di Articolo Uno?

Siamo all'intermittenza del ruolo dei partiti e alla teorizzazione del loro sdoppiamento, per cui i militanti e gli elettori del Pd e di Articolo Uno alle Regionali e alle Politiche votano a sinistra, ma alle elezioni di Lentini si alleano con la destra. Ma viene negata anche la politica, che, in nome del Patto civico, mette in soffitta le tradizioni, le identità e perfino la sua stessa funzione.

"Il Patto civico nasce al di fuori della politica, ha dichiarato Lo Faro a La Sicilia di domenica scorsa, perché i problemi esistenti richiedono di essere affidati a persone giuste e competenti". Come se Lo Faro non fosse espressione della politica o che, al contrario, la politica non fosse in grado di esprimere persone giuste e competenti.

La verità è che questa strana alleanza trasversale è il frutto di una scelta politica innaturale del Pd e di Articolo Uno, che apre una voragine nel centrosinistra, snaturandone la storia e i principi fondanti. Non è in discussione, sia chiaro, la possibilità che partiti e liste civiche esprimano candidature unitarie, ma la commistione tra la destra e la sinistra.

Ma l'affermazione più disarmante dell'avvocato Lo Faro (nei confronti del quale non ho, ovviamente, nulla di personale, dal momento che non lo conosco) è questa: "Non abbiamo fatto alcun accordo col Pd" e, aggiugo io, neanche con Articolo Uno. Ma se è così, perché Pd e Articolo Uno hanno in Lo Faro il loro candidato a sindaco?

In verità il Patto civico, di cui è segretario Alex Siracusano del Pd, nasce, come ricorda la giornalista Rosanna Gimmillaro su La Sicilia, dall'accordo tra il Pd, Articolo Uno e l'associazione politico culturale Per Lentini. Altro che alleanza di cittadini.

Poichè la memoria in politica è labile, voglio ricordare che esponenti di primo piano del Pd e di Articolo Uno, si scagliarono pubblicamente contro il sindaco di Siracusa per aver dato al ballottaggio, l'endorsement a Di Mare, uomo di destra. Com'è che gli stessi esponenti politici sostengono a Lentini la candidatura di Lo Faro assieme alla destra?"