Siracusa, il dott. Genovese positivo: "Nessun sintomo. Ho lavorato da casa"

"Le mie condizioni di salute si sono mantenute buone durante il periodo del contagio e l'infezione non mi ha provocato sintomi". Così direttore del Centro Trasfusionale dell'ospedale Umberto I di Siracusa Dario Genovese dopo che si è diffusa la notizia della sua positività al covid.

"il Tutto il restante personale del Servizio Trasfusionale - aggiunge - è risultato negativo al test molecolare e nella quasi totalità si è già sottoposto alla somministrazione della prima dose del vaccino. Rientrerò in servizio a conclusione del previsto periodo di isolamento e dopo il riscontro della negatività dei nuovi test molecolari. Durante il periodo di isolamento - prosegue - ho continuato, in smart working, a seguire tutte le attività della Struttura Trasfusionale aziendale. Sono stato in contatto quotidiano con la Direzione aziendale che mi ha assicurato ogni sostegno".