Melilli, impennata nei contagi: il sindaco Carta usa il pugno duro

Nuove disposizioni del sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, per contenere la diffusione del covid 19 che ha fatto registrare un'impennata negli ultimi giorni.

Diverse le misure decise dal primo cittadino che, attraverso un'apposta ordinanza, ha disposto il divieto di stazionamento a Melillli, Villasmundo e Città Giardino fino al 31 gennaio.

Decise, inoltre, la chiusura di asili e scuole d’infanzia per sanificazione fino al 15 gennaio con sospensione del trasporto scolastico; chiusura dei mercati settimanali a Melilli e Villamsundo fino al 31 gennaio; sospensione del ricevimento al pubblico negli uffici comunali se non dietro prenotazione; sospensione dell'assistenza domiciliare agli anziani; sospensione del trasporto pubblico per il cimitero e il mercato a Melilli; sanificazione di tutte le strade e le piazze di Villasmundo;

Una novità riguarda Villasmundo dove si insedierà un presidio della Protezione civile e della Misericordia per controllare alla popolazione temperatura e saturazione.

In ultimo il sindaco, che aveva già invitato a segnalare episodi di violazione delle norme anti contagio, rivolge nuovamente un appello ai suoi concittadini a non abbassare la guardia e a tornare a rispettare le regole.