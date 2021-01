Noto e Palazzolo Acreide, lettera dei sindaci ad Anas e Regione per intervenire su SS 287 e SS 124

Una letterea da inviare ad ASnas e Regione per chiedere l'istituzione di un tavolo tecnico in cui poter discutere alcune proposte migliorative per le SS 287 e SS 124, ritenute strategiche per il collegamento tra le due città e, più in generale, tra la zona montana e la zona sud della provincia di Siracusa. E' stata firmata in calce dai sindaci di Noto , Corrado Bonfanti e Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo.

“E’ necessario valutare - spiegano i due sindaci - alcuni interventi modificativi per migliorarne la percorribilità, in termini di sicurezza e di tempo. Parliamo di arterie che rappresentano un’importante via di fuga in caso di calamità e collegano al presidio ospedaliero del Trigona, senza dimenticarne l’importanza in chiave di sviluppo economico e turistico. Avanzeremo la nostra proposta, chiedendo che si possa valutare l’inserimento dei lavori tra quelli da finanziare attraverso i fondi del Recovery Fund”.