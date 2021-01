Noto, in arrivo ordinanza su chiusura scuole dell'infanzia

Resteranno chiuse fino a sabato 16 gennaio, le scuole dell'infanzia a Noto. Lo ha deciso il sindaco, Corrado Bonfanti che sta per firmare un'apposita ordinanza. All'interno saranno presenti altri provvedimenti.

Sono 225 allo stato attuale gli attuali positivi e 131 le persone in quarantena fiduciaria, ovvero le persone attualmente registrate nel sistema dell’Asp in isolamento obbligatorio in attesa di tampone di verifica.