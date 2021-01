Salgono i positivi a Priolo: 2 giovani in terapia intensiva

Due giovani di priolo positivi al covid in terapia intensiva in condizioni critiche.

A darne notizia è il sindaco Pippo Gianni che rivolgendosi ai propri concittadini, invita tutti alla massima prudenza e ad adottare tutte le misure di prevenzione: "Evitate assembramenti ed indossate sempre le mascherine - scrive in una nota- ho chiesto più volte agli organi di Polizia di elevare sanzioni nei confronti dei trasgressori. Se in questa settimana dovessero salire ancora i contagi - ha concluso il primo cittadino - firmerò un’ordinanza di chiusura di strade e piazze dove si verificano assembramenti e chiederò che Priolo venga dichiarata zona rossa”.

I positivi a Priolo sono attualmente 33, con un incremento di 9 unità rispetto agli ultimi dati trasmessi al Comune dall’Asp, il 37,5% in più. Altre 16 persone si trovano in isolamento domiciliare, 9 in più, e 7 in quarantena, poiché provenienti da zone a rischio.