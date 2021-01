Siracusa, Francesco Marino è il nuovo vicario del Questore

Lunedì scorso si è ufficialmente insediato il dott. Francesco Marino, nuovo Vicario del Questore della Provincia di Siracusa.

Francesco Marino, di 54 anni, originario di Noto, è Primo Dirigente della Polizia di Stato e proviene dalla Questura di Benevento dove ha già ricoperto il ruolo di Vicario del Questore.

Entrato in Polizia nel 1986, dopo aver vinto il concorso da funzionario, Marino ha diretto numerosi uffici di Polizia in provincia di Ragusa e ha poi diretto il Commissariato di Gela dove si è particolarmente distinto per le spiccate doti investigative, ottenendo numerosi successi nella lotta alla mafia locale.

Uomo pratico e di elevate capacità comunicative, il nuovo Vicario avrà affidate dal Questore, Gabriella Ioppolo, deleghe su numerosi settori strategici della Questura.