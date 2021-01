Priolo, 55° anniversario della costituzione canonica della parrocchia di San Giuseppe operaio

Prima visita ufficiale a Priolo dell’Arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, che ha presieduto nel pomeriggio di ieri la Solenne Celebrazione Eucaristica, nella parrocchia di San Giuseppe Operaio in occasione del 55° anniversario della costituzione canonina.

Presenti le autorità civili, militari e religiose.

Per l’occasione, il sindaco Gianni ha voluto dare il benvenuto in città al nuovo pastore della chiesa siracusana. “Oggi - ha affermato il primo cittadino - ci è stata regalata una gioia immensa, ancora più preziosa in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo”

“La vita di San Giuseppe - ha detto mons. Lomanto - è pura azione della vita di Dio, pura trasparenza. Giuseppe è l’uomo giusto, colui che percepisce il pensiero di Dio, è sotto il suo sguardo. Anche noi - ha proseguito - siamo chiamati a vivere sotto la presenza di Dio, sotto il suo sguardo. Dobbiamo impegnarci ad essere pienamente umani, per essere vicini a Dio. Cristo vive tra di noi”.

Alla celebrazione erano presenti anche il Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, Sergio Leo, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Priolo, Antonino Barbagallo, il Comandante della Polizia Municipale, Giovanni Mignosa, rappresentanti della Protezione Civile, della Misericordia e i Parroci Don Marco Politini, Padre Vinci e Padre Gulinello.