Siracusa, in tre su un'auto rubata: 2 denunce e un segnalato

Fermati ieri sera a Siracusa per un controllo sul rispetto nelle normative anticovid, in 3 vengono sorpresi a bordo di un'auto rubata.

Il mezzo è risultato sottoposto a fermo amministrativo ed affidato in custodia al proprietario che contattato, ha presentato denuncia per il furto della vettura.

Il 31enne è stato denunciato per furto dell’auto, il 21enne per guida senza patente, ed il terzo è stato segnalato per possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Tutti venivano, infine, sanzionati per non aver rispettato le norme anti covid.

Il mezzo rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario.