Palazzolo Acreide, contagiate le 3 suore del convento del Sacro Cuore

Contagiate dal covid la tre suore suore del convento del Sacro Cuore di Palazzolo Acreide. In due sono in isolamento domiciliare in convento, la terza è stata ricoverata nel reparto covid dell'ospedale Trigona di Noto. Le sua condizioni hanno allarmato le due consorelle e alla fine è stato deciso il suo ricovero. Da quello che è dato sapere adesso la suora starebbe meglio rispetto ai giorni scorsi.

Dal sindaco Salvatore Gallo arriva il richiamo alla responsabilità ai suoi concittadini: "Vi esorto a non abbassare mai la guardia: mantenetevi distanti dagli altri ,utilizzate la mascherina che copra naso e bocca e uscite da casa solo se non se ne può fare a meno, aspettano il vaccino che speriamo arrivi prima possibile"