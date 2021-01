Noto, in giro fuori orario e con un coltello in tasca: denuncia e sanzione

Un 25enne di Noto denunciato la notte scorsa dai Carabinieri per porto abusivo di arma da taglio.

Alla vista dei militari il giovane ha provato invano a dileguarsi, ma è stato raggiunto e bloccato per essere sottoposto a controllo.

Nella tasca destra del pantalone nascondeva, insieme a numerose banconote, un coltello a serramanico con lama lunga circa 7 centimetri.

L'arma è stata sequestrata e il 25enne è stato denunciato e sanzionato per 400 euro per aver violato il coprifuoco che vieta ci rcolare, se non per comprovate ragioni, dalle 22 alle 5.