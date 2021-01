Domanda

Sto per partire per lavoro all'estero e penso che starò fuori per molto tempo. Vorrei incaricare mio fratello di curare i miei interessi qui a Siracusa. Ho piena fiducia in lui, quindi penso che dovrò fare una procura, però temo i costi di una procura cosi grande perché 5 mesi fa ho fatto una procura speciale solo per comprare un piccolo Terreno agricolo ed ho speso 150 euro. Fare una procura per qualsiasi necessità costerà tantissimo, ma quanto?

Costantino B.

Risposta

Il signor Costantino fa riferimento ad una PROCURA GENERALE, cioè una procura con la quale si incarica una persona di fiducia a fare tutto quanto necessario in nome e per conto del rappresentato, in modo da sostituirlo totalmente, come se lui fosse sempre presente e per qualsiasi necessità.

In precedenza ho rilasciato una PROCURA SPECIALE, cioè una procura che serve per un solo specifico affare e che scade, si esaurisce, subito dopo.

Il suo costo fu di 150 euro.

Giustamente si pone il problema del confronto: se la procura per comprare un terreno mi costò 150 euro, quanto mai costerà una PROCURA GENERALE, che non ha mai scadenza, che servirà per comprare cento terreni, che sevira' per sbrigare ogni genere di pratica in banca, al comune, alle poste, in tribunale , per il mio lavoro... etc, etc, etc... insomma, infinita?

La domanda è lecita ed, ovviamente, la Procura Generale ha un costo superiore a quella speciale, ma il signor Costantino sarà contento di constatare che la differenza è molto contenuta rispetto al beneficio che se ne può trarre.

Confrontiamo :

A) procura speciale: per un solo affare;

A) Procura Generale: per affari illimitati;

B) Procura speciale: scade appena utilizzata;

B) Procura generale: non ha scadenza;

C) Procura speciale: deve essere usata solo dal procuratore nominato;

C) Procura Generale: è possiblle dare il potere al procuratore nominato di farsi, a sua volta, sostituire da altra persona con gli stessi o più limitati poteri, sempre al fine di meglio curare gli interessi del rappresentato.

D) Costo della procura speciale: 150 euro;

D) Costo della procura generale: 650 euro, cioè solo circa 4 procure speciali!

La differenza, ovviamente , è dovuta alle imposte e tasse a cui la procura generale è assoggettata (mentre la procura speciale non dovrà essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate) e ad una sensibile ma limitata differenza di onorario, per il differente lavoro che il Notaio svolge nelle due diverse tipologie di procure.

Notaio Giuseppe MINNITI

