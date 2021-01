Avola, 368 positivi: da oggi divieto di stazionamento in parchi e piazze

Nuove restrizioni per contenere i contagi da covid ad Avola che oggi conta 368 positivi.

Il sindaco Luca Cannata ha emesso una nuova ordinanza che impone “divieto di stazionamento”.

“E' un'ulteriore misura che siamo costretti ad adottare per la nostra città, nei parchi e nelle piazze dove abbiamo notato assembramenti” ha commentato Cannata. I dati ufficiali trasmessi dall'Asp sulla situazione epidemiologica in città, infatti, non sono confortanti, ma registrano un significativo incremento dei contagi negli ultimi giorni". Il primo cittadino ha chiesto un rafforzamento dei controlli con una “stretta” sulle sanzioni.