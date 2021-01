Istituito sportello per i malati oncologici al Di Maria di Avola

Uno sportello dedicato esclusivamente ai pazienti oncologici è stato istituito dall'Asp di Siracusa all'ospedale Di Maria di Avola.

Sarà operativo da domeni lunedì 11 gennaio i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle ore 13.

Il paziente potrà prenotare la prima visita oncologica recandosi personalmente, chiamando il numero telefonico istituito 0931 582311 o inviando una richiesta di prenotazione all’indirizzo di posta elettronica cuponcologia@asp.sr.it. La visita successiva alla prima verrà prenotata direttamente dall’ambulatorio di Oncologia.

I pazienti già in carico all’ambulatorio ma non inseriti nelle agende del Cup, potranno richiedere la prenotazione della “visita di controllo” allo sportello dedicato fino a quando non saranno presi in carico dall’Unità operativa di Oncologia.