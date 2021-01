Siracusa, Piano di protezione civile: Cavallaro (Fdi) "Sia illustrato ai cittadini"

"Nessuna diffusione del Piano di protezione civile di Siracusa, ma solo cartelli apposti qua e là".

Così il presidente del circolo Aretusa di Fratelli d'Italia, Paolo Cavallaro, che torna su un tema già sollevato nel 2019.

"Pochissimi cittadini - scrive Cavallaro - conoscono la localizzazione delle aree di raccolta e nessuna informazione è stata resa in ordine alle vie di fuga e ai sistemi rapidi e sicuri di informazioni della cittadinanza in caso di verificarsi di calamità".

Cavallaro porta l'esempio di Via Agatocle, dove un cartello dice che si tratta di un'area di attesa sicura "che però - afferma Cavallaro - , non solo è piena d'erba, con contenitori d'acqua dismessi, ma è anche chiusa da un cancello vecchio in ferro.

In caso di calamità - chiede l'esponente di Fratelli d'Italia - i cittadini 'in attesa' in via Agatocle dovranno aspettare l'impiegato in possesso delle chiavi per entrarvi? Dovranno muoversi e raccogliersi in mezzo a sterpaglie e rifiuti?"

Da qui la richiesta rivolta all''amministratore comunale per sapere "se il piano di protezione civile sia veramente applicabile, con quali uomini, con quali mezzi. Sia illustrato ai cittadini - conclude - non basta averlo messo a disposizione sul sito internet del Comune".