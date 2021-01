Siracusa, è scomparsa Mirella Parisini volto e voce delle tv e delle radio libere

Ieri è venuta a mancare Mirella Parisini, volto e voce inconfondibile delle tv e delle radio libere di Siracusa. Una delle prime giornaliste televisive siracusa: è stata direttore della testata giornalistica di Video Siracusa.

Sui social la ricordano in tanti per il suo garbo, la sua cultura e il suo amore per il teatro che l'ha vista anche nel ruolo di attrice.

Il Circolo Canottieri Ortigia non manca di evidenziare il suo impegno come dirigente e cronista del nuoto biancoverde per tutti gli anni '70.

Ai figli e a tutti i suoi familiari le condoglianze della redazione di SiracusaPost.it