Priolo, marijuana nascosta in casa: 40enne finisce ai domiciliari

Dovrà rispondere di spaccio di stupefacenti Davide Bosco, 40enne di Priolo, arrestato dai Carabinieri.

A seguito di una perquisizione mirata effettuata dai militari dell'Arma con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo di Nicolosi, nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati 18 dosi di marijuana per complessivi 17 grammi in un’intercapedine dietro ad un comò della camera da letto. Altri 3 grammi della stessa sostanza sono stati trovati, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di dosi, in un altro nascondiglio.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre Bosco è stato ristretto ai domiciliari.