Siracusa, abbandono rifiuti: in arrivo altri 2 kit di telecamere “E-Killer”

In arrivo a Siracusa un ulteriore strumento per la lotta al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Si tratta di telecamere del tipo e-killer che rafforzeranno il sistema di monitoraggio del territorio comunale. Sono stati acquistati per una spesa di 8.637 euro 2 kit di videosorveglianza mobile dotate di polizze assicurative. Il comando della municipale ha già in dotazione un kit che ha già dimostrato la sua efficacia ed efficienza nel contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Questo il commento del sindaco Francesco Italia: "Si tratta di ulteriori strumenti specializzati a supporto del nucleo ambiente della Polizia municipale che ogni giorno è impegnata nella salvaguardia del territorio".