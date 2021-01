Francofonte, covid: il sindaco chiude anche le scuole materne

A Francofonte oltre alle scuole elementari e medie, da lunedì saranno chiuse anche le scuole materne.

Lo ha disposto, in via precauzionale, con un'apposita ordinanza, il sindaco Daniele Lentini: da lunedì 11 a giorno 16 resteranno chiuse la scuola materna dell'istituto comprensivo "Dante Alighieri"" e la scuola materna comunale "Regina Elena".

"Ciò allo scopo - si legge nel provvedimento - di contenere i contagi da covid visto l'incremento dei casi positivi, evitando lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio nelle scuole".