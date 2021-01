Avola, 350 positivi: intensificati i controlli in città. Il sindaco Cannata "Dobbiamo evitare la zona rossa"

Contagi ancora più su ad Avola, ieri sono arrivati a 350, e il sindaco Luca Cannata non molla. Oltre a richiamare di continuo i suoi concittadini al senso di responsabilità, ha deciso di scendere anche in strada insieme alla polizia municipale per monitorare la situazione.

Lo ha fatto ieri sera e attraverso una diretta sui social ha detto chiaramente che bisogna fare di tutto per evitare la "zona rossa": "Dobbiamo tutelare la salute e l'economia - ha detto - e questo si può fare solo rispettando le regole: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento e seguendo le norme in vigore".

Poi l'avvertimento: "Domani è domenica - aggiunge il sindaco - non pensate di ritrovarvi per strada a chiaccherare in gruppi senza indossare la mascherina. Le forze dell'ordine saranno in giro per far rispettare le regole".