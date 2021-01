Sparatoria a Noto, esplosi diversi colpi in via Vespucci: indagano i Carabinieri

Sparatoria nella prima mattinata di oggi a Noto, in via Vespucci.

Sono stati sentiti dai residenti diversi colpi esplosi e sono state anche trovate alcune ogive sulle pareti di un'abitazione. L'episodio pare sia maturato nell'ambito del gruppo di caminanti che risiedono in quella zona della cittadina.

Indagini in corso da parte del Nucleio operativo della compagnia di Noto per ricostruire l'accaduto ed individuare i responsabili.