Regione, vertice a Palermo sul polo industriale e sul "caso" Lukoil

Il futuro della zona industriale di Siracusa e il "caso" Lukoil al centro dei lavori di una riunione che si terrà giovedì prossimo, 14 gennaio, all'assessorato regionale Attività produttive. L'incontro, a cui prenderanno parte anchei sindacati, avrebbe dovuto tenersi il 13 gennaio ma è stata fatta slittare di 24 ore. Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia viva e segretario della III Commissione Ars Attività Produttive informa: "All’incontro parteciperanno tutti i direttori degli stabilimenti del polo petrolchimico siracusano, il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, ma anche il direttore generale del Dipartimento Programmazione della Regione, Federico Lasco e Antonio Martini, direttore generale del Dipartimento Energia – spiega l’on. Cafeo – al fine di offrire una visione generale della situazione in Sicilia legata agli investimenti e alle opportunità di sviluppo in questi settori strategici. Auspico che la mossa del Governo, sebbene tardiva, possa essere preludio per una nuova fase di interlocuzione con le imprese della zona industriale, facendole uscire dalla 'lista dei cattivi' a prescindere stilata tempo addietro dal presidente Musumeci, provando così ad affrontare seriamente il tema della riqualificazione industriale e della transizione energetica, lasciando alle spalle qualsiasi preconcetto in favore di un dialogo costruttivo e proficuo”.