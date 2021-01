Augusta, aveva pestato la vittima per derubarla: scattati gli arresti domiciliari

Aveva brutalizzato la propria vittima quando questa aveva cercato di opporre resistenza al tentativo di depredazione: la giustizia ha disposto gli arresti domiciliari per Franco Miduri. L'uomo era già sottoposto al regime dell'obbligo di dimora ad Augusta (comune di sua residenza) sin da quando fu fermato in flagranza di reato il 19 dicembre scorso, mentre prendeva a pugno in faccia la sua vittima, dopo averla trascinata in un vicolo, causandole la frattura del setto nasale. Gli agenti del commissariato megarese hanno anche eseguito un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, a carico di Stefano Breci, 40 anni. L’uomo, che deve scontare una pena definitiva di 4 anni, 2 mesi e 9 giorni di reclusione per vari furti aggravati commessi tra il 2015 e il 2016. Dopo le procedure di rito, è stato accompagnato al carcere di piazza Lanza a Catania.