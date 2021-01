Coronavirus, 184 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 1.842

Sono 184 i nuovi positivi da Covid 19 in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore.

In Sicilia 1.842 nuovi positivi con 1.246 ricoverati, altri 200 in terapia intensiva e altri 35 decessi. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 39. 672. Questi i dati riportati nel bollettino del ministero della salute.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle varie province dell'Isola: Palermo registra 472 contagi, Catania 402, Messina 361, Trapani 226, Siracusa 184, Caltanissetta 81, Agrigento 63, Ragusa 51 e infine Enna con soli tre nuovi infetti.