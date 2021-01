Scuole, in serata l'ordinanza della Regione: probabile chiusura per elementari e medie

In serata arriverà una ordinanza per la Sicilia, dichiarata zona arancione dal Governo nazionale, nella quale sarà prevista la chiusura per alcuni giorni di tutte le scuole.

"L'ordinanza sarà pronta stasera - dichiara il presidente della Regione Musumeci - Continueremo con la didattica a distanza nelle scuole superiori e prevediamo di fermare per alcuni giorni la didattica nelle scuole primaria e secondarie di primo e secondo grado. Si continuerà anche con l’asporto per ristoranti e pizzerie e con il coprifuoco".

L'ipotesi più probabile è che le scuole superiori andranno avanti con la didattica a distanza fino al 31 gennaio e torneranno alle lezioni in presenza al 50% dall'1 febbraio. Dad prevista anche per le scuole elementari e medie dall'11 al 17 gennaio.

Nessuna sospensione della didattica in presenza per la scuola dell'Infanzia.