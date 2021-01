Priolo, il 19 gennaio l'appalto del primo dei 3 progetti di messa in sicurezza di strade e piazze

Sarà appaltato il 19 gennaio il primo dei 3 progetti di messa in sicurezza di strade e piazze di Priolo.

Gli altri 2 saranno invece aggiudicati nelle settimane successive.

“Queste strade – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti - negli ultimi 20 anni non hanno conosciuto un’opera importante di manutenzione. Con questa nuova attività di riqualificazione urbana daremo decoro al paese e renderemo le strade più sicure”.

“A tutto ciò – ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni – si aggiungono i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica. Abbiamo già sostituito 200 pali ammalorati, mai manutenzionati, alcuni dei quali vecchi di oltre 40 anni e abbattuti dal vento durante le ondate di maltempo, con grave rischio per la pubblica incolumità. Già impiantate anche 200 plafoniere a led, che hanno dato nuova luce al paese”.