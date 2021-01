Floridia, vietato stazionamento in strade e piazze: il sindaco "Basta"

Stazionamento e assembramento vietati in strade e piazze di Floridia. Lo ha deciso firmando un'apposita ordinanza attraverso la quale vuole mettere un freno all'aumento esponenziale dei contagi da covid. Le piazze interessate in particolare dal propvvedimento sono piazza Romita, piazza Pertini, piazza Melbourne, viale Turati, via Deledda e zona di lottizzazione nord est.

Per chi violerà l'ordinanza sono previste sanzioni che vanno da 400 a 3.000 euro. Sanzioni anche per quegli operatori commerciali che non rispettano le norme in vigore.

Dal sindaco Carianni, che ha dichiarato "tolleranza zero" contro gli assembramenti, è stato, inoltre chiesto al prefetto un incremento dei controlli da parte delle forze dell'ordine.