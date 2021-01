Da lunedì Sicilia in zona arancione, la richiesta del governo regionale: "Preoccupati per la curva dei contagi"

Da lunedì la Sicilia diventerà zona arancione.

Il ministero alla Salute Roberto Speranza stasera firmerà l'ordinanza. A chiederlo è stato lo stesso governo regionale, dopo una prima ipotesi di inserire l'Isola in zona gialla.

"Siamo preoccupati per l'attuale andamento della curva dei contagi in Sicilia, per questo abbiamo chiesto al ministro Speranza, che ringrazio, di anticipare di almeno una settimana il provvedimento di istituzione della zona arancione per la Sicilia. Nonostante l'indice Rt dell'Isola non prevedessequesta classificazione, con grande senso di responsabilità, abbiamo così previsto misure più stringenti a salvaguardia del nostro territorio", dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci.