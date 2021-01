A Siracusa primi cantieri SuperBonus 110%. Falcone "Misura strategica"

Inaugurati questa mattina, in via Luigi Maria Monti, a Siracusa, nel quartiere della Pizzuta i primi due cantieri in due condomini che hanno usufruito del SuperBonus 110%.

Una forma di agevolazione fiscale che intende favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico e per far ripartire l’economia dopo il blocco causato dalla pandemia da Covid-19. Interventi a costo zero per i condomini.

Per l'occasione presenti i vertici regionali e provinciali di Cna Siracusa, del gruppo di Lavoro territoriale, i responsabili regionali del progetto "Riqualifichiamo l'Italia", la deputazione nazionale e regionale siracusana.

A spiegare l'importanza della misura l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone: "E' un intervento lungimirante - dice - che da un lato riqualifica i nostri contesti urbani e dall'altro mette in movimento l'economia attraverso l'edilizia, un settore che è il motore vero dello sviluppo dei nostri territori sul quale bisogna investire".