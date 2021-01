Rinforzo per la Teamnetwork Albatro: arriva l'italo-argentino Martin Molineri

Martin Molineri, 35 anni, ala destra italo-argentina, è un nuovo giocatore della Teamnetwork Albatro.

L’atleta, prima di tornare in patria, ha militato per sei stagioni nel Fondi e per una nel Fasano. Cresciuto nel Club Municipalidad de Vicente Lopez, è stato nel giro della nazionale biancoceleste.

“Cercavamo un giocatore che alzasse ulteriormente il tasso di esperienza di questa squadra – ha commentato coach Peppe Vinci – Molineri conosce tra l’altro il nostro campionato e sarà un contributo importante per il prosieguo del nostro torneo. Sappiamo che dovremo lavorare duro e limitare gli errori e i cali di tensione – ha concluso il tecnico siracusano – ma la squadra, dopo questa lunga pausa, è tornata a lavorare con grande intensità.”

Fissata, intanto, la data del recupero della tredicesima giornata di andata contro il Molteno. Il match sarà giocato lunedì 25 gennaio, alle 16.30, alla palestra “Pino Corso”- Akradina di Siracusa.